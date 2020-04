Covid-19: profissionais de saúde participam de treinamento

Em mais uma ação de combate ao coronavírus, cerca de 60 profissionais do sistema de saúde de Humaitá, que irão atuar na assistência de casos suspeitos de covid-19, participaram no sábado (11), de treinamento sobre as intercorrências da doença.

Ministrado pelo médico intensivista, Maxwendell Batista, a iniciativa contou com a participação de enfermeiros, técnicos em enfermagem, médicos, fisioterapeutas e outros profissionais que atuam na Atenção Primária e no Hospital Regional.

Durante o treinamento, entre outros, foram abordos temas direcionados para a atenção hospitalar, como reanimação cardiopulmonar, intubação orotraqueal, aspiração, drogas usadas no processo de intubação e cuidados intensivos.

Além de fortalecer a estrutura de saúde do município, o treinamento chamou a atenção para a necessidade de seguir os protocolos e orientações sobre manejo clínico de casos suspeitos, a fim de oportunizar a assistência adequada a pacientes infectados pelo covid-19.