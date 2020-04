Auxílio emergencial: Caixa vai creditar para mais 9,4 milhões de pessoas

A Caixa Econômica Federal iniciará, nesta semana, novas etapas de disponibilização do Auxílio Emergencial do governo federal. Cerca de R$ 4,7 bilhões do benefício serão disponibilizados a 9.426.703 brasileiros do Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal e do Bolsa Família.

O banco está realizando a maior operação de pagamento de benefícios e bancarização da história do país. Apenas nesta semana estão sendo abertas mais de 6,6 milhões de poupanças digitais gratuitamente. O Auxílio Emergencial do Governo Federal já foi liberado para mais de 2,5 milhões de brasileiros, totalizando mais de R$ 1,5 bi na economia. Até às 16h desta segunda (13), o volume dos que se cadastraram por estes canais superava 34 milhões de cidadãos.

Cadastrados no app e site

Há previsão de envio pela Dataprev, nesta terça-feira (14) pela manhã, de um primeiro lote de informações dos brasileiros que efetuaram o cadastro pelo aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial e pelo site auxilio.caixa.gov.br que cumprem os critérios de elegibilidade de acordo com a lei 13.982/2020. A disponibilização do valor, de acordo com a opção do cidadão, se iniciará a partir da próxima quinta-feira (16).

Bolsa Família

Aqueles que recebem o Bolsa Família têm avaliação de elegibilidade automática e receberão o crédito do auxílio no mesmo calendário e da mesma forma do benefício regular. Entre o Bolsa Família e o Auxílio Emergencial, será creditado o benefício de maior valor, para todos que tiverem direito. Nesta semana receberão 2.719.810 beneficiários do Bolsa Família, conforme calendário:

Quinta-feira (16):

360.024 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 1.

Sexta-feira (17):

359.786 beneficiários do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 2.

Cadastro Único

Os inscritos no CadÚnico até 20/03/2020 que não façam parte do Bolsa Família e que tiveram os critérios de elegibilidade verificados pela Dataprev receberão o Auxílio Emergencial na Poupança Social Digital da CAIXA ou em conta no Banco do Brasil, incluindo neste grupo as mulheres chefes de família monoparental.

No caso da Poupança Social Digital CAIXA, os créditos ocorrerão conforme a data de nascimento.

Confira o calendário abaixo:

Terça-feira (14):

Crédito para 831.013 pessoas, sendo:

Poupança Digital CAIXA – a partir de 12 horas – 557.835 pessoas (nascidas em janeiro)

Conta no Banco do Brasil – 273.178 pessoas

Quarta-feira (15):

Poupança Digital CAIXA – 1.635.291 pessoas (nascidas em fev, mar, abr)

Quinta-feira (16):

Poupança Digital CAIXA – 2.282.321 pessoas (nascidas em mai, jun, jul, ago)

Sexta-feira (17):

Poupança Digital CAIXA – 1.958.268 pessoas (nascidas em set, out, nov, dez)

Poupança Digital CAIXA

A Caixa esclarece que não é necessário corrida às agências ou casas lotéricas para ter acesso aos recursos do auxílio emergencial. O banco abrirá automaticamente a Poupança Digital CAIXA para os brasileiros considerados aptos a receber o auxílio emergencial. Os que receberem o crédito por meio dessa conta poderão, por exemplo, pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras. É possível também efetuar transferências ilimitadas entre contas da Caixa ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias.

O acesso e movimentação da Poupança Digital CAIXA ocorrerá pelo app CAIXA Tem, disponível nas lojas de aplicativos Google Play e App Store. Para utilizar o aplicativo, que tem fácil navegação e baixo consumo da memória do celular, basta que o usuário se cadastre utilizando o CPF. Além de movimentar a poupança digital, será possível consultar FGTS, PIS, Bolsa Família, entre outros serviços.

Na data prevista para início do saque em espécie, o cliente terá esta opção habilitada no aplicativo Caixa Tem. Bastará informar o valor a ser retirado e será gerado um código autorizador para saque nos caixas eletrônicos e casas lotéricas.

Saque em espécie

Com o objetivo de evitar aglomerações nas agências e unidades lotéricas, expondo empregados, parceiros e clientes ao risco de contágio, a Caixa escalonou o calendário de saque. Lembramos que os recursos creditados na Poupança digital podem ser utilizados através do app Caixa. Tem para pagamentos e transferências, entre outros serviços. Segue abaixo o calendário de saque em espécie da poupança digital sem cartão nos canais de autoatendimento e lotéricas:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Fonte: Caixa Notícias