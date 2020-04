Prefeitura de Humaitá intensifica trabalho de combate ao COVID-19

O trabalho contínuo de combate ao coronavírus em Humaitá, vem se intensificando a cada dia. Sob o comando do prefeito Herivaneo Seixas e coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, uma grande equipe de profissionais e voluntários tem mantido o município, fora da lista das cidades com casos confirmados da doença.

Entre as recentes medidas adotadas no sentido de manter o coronavírus fora da cidade, a administração municipal transferiu a barreira sanitária que vinha sendo realizada no Portal, para a rotatória de entrada da cidade, no Km 8, ao lado do posto da Polícia Rodoviária Federal.

A mudança apertou ainda mais o cerco de controle das pessoas que chegam a cidade pela BR 319 e outras vias. Informações levantadas pelos coordenadores do trabalho, indicavam que um número significativo pessoas estavam burlando a barreira, colocando em risco a sua própria vida e de outras pessoas, transitando por atalhos que passam atrás do Conjunto Rio Madeira.

“As equipes estão trabalhando 24 horas por dia, para controlar e prevenir a entrada do novo coronavírus no município. O compromisso com saúde da população de Humaitá, está acima de qualquer dificuldade”, ressaltou o prefeito Herivaneo Seixas.

A Polícia Militar e o Exército Brasileiro estão auxiliando os agentes de saúde, durante as fiscalizações.

Acesso a cidade

Diante das determinações contidas no decreto N42.145, de 31 de março de 2020, do Governo do Estado do Amazonas, que dá continuidade à adoção de medidas, a fim de evitar a circulação e aglomeração de pessoas, e a consequente ascensão da curva de contaminação pelo coronavírus, somente estão autorizados a entrar no município de Humaitá, as seguintes pessoas:

Acesso rodoviário (pessoas residentes na cidade; é apenas 1 ônibus por vezes e por dia, sendo este ônibus exclusivo de saída para o município, assim como motorista de taxis e aplicativos);

Acesso hidroviário (pessoas residentes na zona rural e embarcações que estejam transportando cargas e mercadorias essenciais ao município).

Estão autorizados a sair:

Acesso rodoviário (pessoas que comprove necessidade essencial ou de urgência e emergência; e apenas 1 ônibus por vezes e por dia, sendo este ônibus exclusivo de saída para o município, assim como motorista de taxis e aplicativos);

Acesso hidroviário (pessoas que comprove necessidade essencial ou de urgência e emergência; e embarcações que estejam transportando cargas e mercadorias essenciais ao município).

TeleCovid-19

O TeleCovid-19 foi criado para atendimento online, nesse período em que é necessário evitar a circulação nas unidades de saúde.

Pessoas com sintomas de gripe, resfriado ou até mesmo outros sintomas devem entrar em contato com nossa Central de Atendimento.

Uma equipe de profissionais está disponível para lhe atender.