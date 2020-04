AM contabiliza 981 casos confirmados do novo coronavírus; número de mortes totaliza 50

Subiu para 981, o número de casos do novo coronavírus, no Amazonas segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, na tarde desta sexta-feira (10). Nas últimas 24 horas, foram registrados mais 10 óbitos, totalizando 50 mortes.

Nesse mesmo período, também foram registrados 82 novos casos. O Amazonas é o 4º no número de infectados e o 5º em mortes, de acordo com MS.

Do total de casos de Covid-19 no Estado, 863 são em Manaus e 118 no interior. Anori, Maués e Tefé são os três novos municípios que registraram casos positivos do novo coronavírus.

Agora, além da capital, 16 municípios do Amazonas têm casos confirmados. O maior número de casos está em Manacapuru (62), em seguida Itacoatiara (11), Iranduba (11), Santo Antônio do Içá (7), Parintins (6), São Paulo de Olivença (5), Tonantins (3), Careiro da Várzea (2), Presidente Figueiredo (2), Tabatinga (2) e Anori (2). Cinco municípios têm um caso cada: Novo Airão, Manicoré, Maués, Boca do Acre e Tefé.

Isolamento e internação

Atualmente, há 665 pessoas com diagnóstico positivo para Covid-19 que estão se recuperando em isolamento social. Do total de casos positivos do novo coronavírus, há 222 internados, sendo 140 em leitos clínicos e 82 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) da rede pública (45) e da rede privada (37).

Novos respiradores

O Ministério da Saúde divulgou nesta sexta-feira (10) que vai enviar 60 respiradores para as cidades de Manaus, Fortaleza e Macapá, lugares onde a epidemia acelera. Manaus vai receber 20 respiradores.