Amazonas registra 115 casos de coronavírus em menos de 24 horas

Dados atualizados pelo Governo do Amazonas nesta segunda-feira (6) confirmam que o número de casos confirmados do novo coronavírus saltou para 532. Verificou um aumento de 115 casos em menos de 24 horas.

O interior tem 59 casos, com destaque para Manacapuru, com 28; Parintins (4); Itacoatiara (8) e Santo Antônio do Içá (7). O número de mortes por Covid-19 em todo o Amazonas já chega a 19.

Somente em Manaus registra 473 casos confirmados de acordo com FVS-AM. Até segunda-feira (6), 44 já saíram do período de transmissão do vírus. Outros 102 casos suspeitos estão em investigação.