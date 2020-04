Adaf intensifica fiscalização do trânsito agropecuário em Humaitá, apesar da pandemia do coronavírus

Mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas (Adaf) tem intensificado as ações de fiscalização de trânsito agropecuário na Barreira de Vigilância Agropecuária, no município de Humaitá.

A barreira fixa é uma medida preventiva para averiguar o controle de trânsito de animais, produtos e subprodutos de origem animal, vegetais. A medida faz parte do trabalho de controle de doenças e pragas e até mesmo, roubo de animais.

As equipes de fiscais têm realizado

Ao fazer abordagem de cargas que transitam com animais, produtos de origem animal e vegetal, as equipes de fiscais verificam as documentações obrigatórias e orientaram os condutores a executar o trânsito correto dessas cargas.

Os trabalhos, vem sendo realizado em parceria com Sefaz/AM (Secretaria de Estado da Fazendo do Amazonas), a prefeitura de Humaitá, a SFA/AM (Superintendência Federal de Agricultura do Amazonas), a Polícia Rodoviária Federal e outros parceiros.