Governador Wilson Lima anuncia decreto proibindo o transporte de passageiros em rodovias estaduais e federais

Com objetivo de conter o ritmo de crescimento de casos de Corona vírus no Amazonas, o governador Wilson Lima anunciou ontem (4) que vai publicar novo decreto proibindo o transporte de passageiros em rodovias estaduais e federais do Amazonas. A mesma medida já foi tomada no transporte hidroviário.

Wilson Lima ressaltou que as forças de segurança intensificarão a fiscalização nas ruas, com a orientação de deter pessoas e fechar e multar estabelecimentos comerciais não essenciais que não estejam cumprindo com o decreto de distanciamento social, que proíbe a aglomeração de pessoas.

“Aqui no Amazonas nós fechamos as escolas e as aulas daqui estão sendo transmitidas através dos canais de TV aberta. Nós também fechamos os comércios e deixamos só aqueles de serviços essenciais. As embarcações estão proibidas de levar passageiros e nas próximas horas vou baixar um decreto para impedir também o transporte de passageiros em ônibus coletivos, táxis e lotação pelas nossas estradas federais e estaduais. Isso tudo porque a situação é muito grave e se as pessoas não ficarem em casa, se a gente não limitar o trânsito dessas pessoas, os casos vão chegar com uma rapidez muito maior e comprometer mais ainda o sistema de saúde”, disse o governador em entrevista.

Novos leitos

O governador também informou que o Estado está ampliando leitos de UTI no Hospital de Pronto Socorro (HPS) Delphina Aziz e preparando mais 400 leitos clínicos para pacientes com o novo Coronavírus (Covid-19), em Manaus.

“Delphina Aziz, referência no atendimento de casos de Covid-19 no Amazonas, vai receber hoje mais 33 leitos de UTI, resultado da entrega de mais 15 respiradores pelo Ministério da Saúde e mais 18 aparelhos remanejados de outras unidades de saúde de Manaus, afirmou Wilson Lima.

Números de casos

Até a tarde deste sábado (4), o Amazonas contabilizou 311 casos de Covid-19, com 46 pessoas internadas, sendo 17 em UTI da rede privada e oito em UTI do Delphina Aziz. Do total de 311 casos, 283 são na capital e 28 no interior.

Na manhã de hoje (5) a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM) informou que um homem, de 55 anos, morreu, por volta das 7h, com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus (Covid-19).

O paciente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Pronto Socorro Delphina Aziz. Com histórico de obesidade, foi internada, no dia 24 de março, com quadro de tosse, febre alta e dificuldade respiratória. Com o agravamento do seu estado de saúde, no dia 25 de março, ele foi encaminhado à UTI. Neste domingo (5), o paciente sofreu parada cardiorrespiratória, passou por processo de reanimação, sem sucesso, evoluindo a óbito. Com isso, o Amazonas registra 13 mortes por Covid-19.