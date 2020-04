COVID-19: Governo de Rondônia mantém quarentena até 20 de abril e dá poderes aos municípios

Na madrugada deste domingo (5), o governador de Rondônia, Marcos Rocha assinou um novo decreto ampliando a quarentena por conta do Coronavírus, até o próximo dia 20 de abril. Várias proibições, contidas em decreto anterior (24.887) foram flexibilizadas e ficou com os municípios, o dando poder para decidirem, a partir de 12 de abril, sobre o retorno gradual de uma série de atividades, desde que as decisões sejam fundamentadas e que não haja elevação significativa dos casos confirmados de COVID-19″.

O novo decreto mantem a proibição das principais atividades comerciais e que não sejam essenciais. Indústrias foram autorizadas a funcionar, mas não houve deliberação sobre o agronegócio. Já atividade de mototáxi, poderá funcionar, desde que autorizada pelos prefeitos.

Lei o decreto na íntegra

Uso obrigatório de máscaras

O novo decreto do governo rondoniense também determina que somente pessoas usando máscaras poderão entrar nas empresas liberadas e tidas como serviços essenciais.

Que são: açougues, panificadoras, supermercados, atacadistas, distribuidoras, advocacia, lotéricas, consultórios veterinários, serviços funerários, clínicas de atendimento na área da saúde, clínicas odontológicas, laboratórios de análises clínicas e farmácias, indústrias, comércio de produtos agropecuários, pet shops, postos de combustíveis, obras e serviços de engenharia e lojas de materiais de construções, escritórios de contabilidade ,oficinas mecânicas, autopeças e serviços de manutenção, cartórios, hospedarias, hotéis e restaurantes à margem das rodovias.

As empresas também devem dispor locais com água e sabão para lavar as mãos com frequência e/ou disponibilização de álcool 70%, luvas, máscaras e demais equipamentos recomendados para a manutenção de higiene pessoal dos funcionários, distribuidores e demais participantes da atividade.

Números do Covid-19 em RO

Dados divulgados pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), confirmam que até a tarde de ontem (4) os números do Covid-19, em Rondônia são:

Confirmados (11); Óbito (1); pacientes internados confirmados com Covid-19 (1); aguardando resultado de exames do Lacen (87); e descartados (603).

A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Ministério da Saúde, por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.