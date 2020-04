Rivais: Remo e Paysandu se unem para clássico solidário contra o Covid-19

Sem a bola rolando pelo campeonato paraense, desde o último dia 19, devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), os dois maiores clubes do Norte do país resolveram transformar a rivalidade em moeda solidária. Os times fazem amanhã (4) um clássico “Re-Pa” diferente: o vencedor será aquele que arrecadar mais doações para a população carente do Pará.

A campanha terá início às 9h nos estádios dos clubes – Baenão (Remo) e Curuzu (Paysandu) – que estarão abertos para receberem doações de álcool em gel, produtos de higiene e alimentos não perecíveis. As entregas serão drive thru (sem contato físico) e poderão ser feitas até às 16h. Quem não puder se deslocar até os estádios poderá contribuir com depósitos em dinheiro no Banco Itaú (341), agência (1573), conta corrente (51087-0) e CNPJ (109570750002-08).

Todo o material doado será distribuído a vendedores ambulantes e autônomos, profissionais mais afetados pela redução drástica de pessoas nas ruas, em função das restrições impostas para combater o avanço da pandemia de covid-19 no país.

Fonte:agenciabrasil