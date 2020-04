Prefeitura de Porto Velho abre processo seletivo para contratar mais de 270 profissionais

Para reforçar o atendimento nas unidades de saúde do município, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), abriu processo seletivo emergencial para a contratação imediata de profissionais de diversas áreas de saúde. Os interessados devem efetuar as inscrições nesta quinta e sexta-feira (2 e 3).

São 272 vagas distribuídas entre médico, biomédico, bioquímico, farmacêutico, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de radiologia, auxiliar de farmácia, assistente administrativo, técnico de enfermagem e médico radiologista.

As vagas atendem as necessidades de profissionais para Capital e também distritos, além de localidades rurais. Os médicos contratados vão suprir a demanda de atendimentos relacionadas ao coronavírus (Covid-19). O edital do processo seletivo está disponível no endereço: processoseletivo.portovelho.ro.gov.br

Segundo a secretária titular da Semusa, Eliana Pasini, a contratação de mais profissionais visa proteger e assistir a saúde do cidadão de modo a reduzir a propagação do novo coronavírus.

“Estamos ampliando o número de profissionais para termos condições de oferecer atendimento de urgência em nossas unidades. Essa é mais uma ação que município vem adotando para contar a disseminação do vírus”, explicou a secretária.

Programa Mais Médicos

Outros 17 médicos estão sendo aguardados pela Semusa para reforçar os atendimentos nas áreas rurais (distritos) de Porto Velho. São profissionais que se inscreveram no programa Mais Médicos, do Governo Federal. A contratação pelo Ministério da Saúde está em fase de homologação e a expectativa é que até o final da próxima semana esses profissionais já estejam disponíveis para atender a população.

Fonte: portovelho.ro.gov.br