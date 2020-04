População de Humaitá passar a contar com os serviços disponibilizados pelo aplicativo Meu DigiSUS

Partir desta quinta-feira (2), a população de Humaitá já pode contar com uma importante ferramenta para ter acessos aos serviços prestados pelo sistema municipal de saúde, sem precisar ir até uma unidade de saúde.

Trata-se do aplicativo Meu DigiSUS, lançado pelo Ministério da Saúde, que já vinha sendo utilizado em várias cidades brasileiras.

Através do aplicativo, o usuário do SUS pode agendar consultas, ter acesso aos registros de vacinas, retirada de medicamentos, histórico de exames e agendamento e controle dos atendimentos, entre outros.

Como baixar

A princípio para realizar seu primeiro acesso, baixe o aplicativo Meu DigiSUS na loja compatível com o celular. Desse modo insira algumas informações básicas como: CPF, nome da mãe e e-mail.

Após isto, o sistema localizará o seu cartão e enviará ao correio eletrônico cadastrado uma mensagem para verificação de segurança.

Em seguida, o usuário visualizará o número do seu Cartão Nacional de Saúde e terá acesso as suas informações de saúde.

Compra de equipamentos⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

A Secretaria Municipal de Saúde de Humaitá também já adquiriu equipamentos de proteção individual, para abastecer as unidades que podem vir a receber vítimas do novo coronavírus (covid-19). Estes materiais, também poderão ser usados em monitoramento de casos suspeitos da doença.

Entre os equipamentos comprados, estão macacões descartáveis de proteção química, óculos de proteção contra impacto de partículas e máscara respiratória.