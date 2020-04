Semsa atualiza os números sobre COVID-19 em Humaitá

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou mais um boletim sobre a situação do COVID-19, em Humaitá. Os números apresentam reduções comparados com os publicados na última segunda-feira (31), com 7 notificações e 5 casos descartados. Nenhum caso da doença foi confirmado até a data de hoje.

Já o número de pessoas abordadas nas barreiras sanitárias subiu para 4.434 e o de monitoradas se manteve em 106.

Mais informações sobre o novo vírus no município, estão disponíveis nos canais de comunicação da Semsa.

Página no Facebook: Saúde Humaitá

Instagram: saudehumaita

Site: www.saudehumaita.com.br

Telecovid-19: (97) 98415-0706