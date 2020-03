COB vê com alívio adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou nesta terça-feira, 24, juntamente com o Governo Japonês e o Comitê Organizador Tóquio 2020, o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que ocorreriam a partir de 24 de julho de 2020, tendo como nova data limite o verão de 2021 no hemisfério norte. O Comitê Olímpico do Brasil (COB), que havia se manifestado a favor de uma possível alteração de data no último sábado, 21, vê com alívio a medida. Com mais de 375 mil pessoas infectadas pelo coronavírus em quase todos os países do mundo, a decisão foi tomada visando à proteção da saúde dos atletas e de todos os envolvidos no maior evento esportivo do mundo.

“Sempre tivemos confiança de que o presidente Thomas Bach seria capaz de liderar com serenidade e segurança o Movimento Olímpico nesse momento histórico. Os atletas são o centro das preocupações do COB e do COI e, por isso, a comunidade olímpica do Brasil está bastante satisfeita com a decisão”, disse o presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira, destacando que todos os esforços do Brasil e do mundo devem estar concentrados agora no combate à pandemia. “Estaremos todos juntos nessa luta contra um adversário perigoso. Usando da resiliência, coragem e trabalho em equipe, tantos valores que o esporte nos ensina, seremos capazes de vencer juntos o novo coronavírus”.

Na reunião desta terça-feira, em Tóquio, estiverem Thomas Bach, presidente do COI; Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão; Yoshiro Mori, presidente do Comitê Organizador Tóquio 2020; a ministra olímpica, Seiko Hashimoto; o governador de Tóquio, Yuriko Koike; o presidente da Comissão de Coordenação do COI, John Coates; o Diretor Geral do COI, Christophe De Kepper; e o diretor executivo dos Jogos Olímpicos do COI, Christophe Dubi. No encontro ainda ficou decidido que a Chama Olímpica permanecerá no Japão por se tratar de uma “luz no fim do túnel”. Os Jogos manterão o nome de Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio 2020.

“Vamos continuar o trabalho de preparação da delegação com base no que já havíamos feito para julho deste ano. Mas, é claro, trata-se de uma situação nova em que temos diversas questões que precisamos buscar respostas. Teremos que replanejar, fazer novos estudos, falar com nossos patrocinadores e fornecedores, conversar com as nossas bases no Japão, entre outros. Seguiremos trabalhando para oferecer uma estrutura de excelência ao Time Brasil”, disse o diretor-geral do COB, o campeão olímpico Rogério Sampaio.

“Ainda precisamos aguardar a definição da nova data, pois o prazo até o verão de 2021 no hemisfério norte não significa necessariamente que será no mesmo período que seria em 2020, pode ser até antes. Com essa informação teremos mais segurança para readequar o planejamento e definir novos prazos de modo a garantir que nossos atletas tenham as melhores condições de preparação, qualificação e performance nos Jogos”, afirma o vice-presidente do COB e Chefe de Missão nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Marco Antônio La Porta.

Desde o início da pandemia, o COB tem priorizado a saúde e o bem-estar dos atletas brasileiros e colaboradores do Comitê. Há duas semanas, a entidade cancelou eventos públicos e preparatórios para os Jogos, colocou funcionários em sistema de home office e determinou na última terça-feira o fechamento total do CT Time Brasil. Na redes sociais, encampou a campanha para que a população fique em casa, usando a hashtag #timebrasilemcasa. E na última segunda-feira, (23) enviou para atletas e Confederações um manual com orientação para treinamento e prevenção ao coronavírus. O Comitê Olímpico do Brasil reitera seu compromisso em participar ativamente e engajar sociedade e atletas nas medidas de prevenção e combate à pandemia.

