Amazonas tem 47 casos confirmados de Covid-19 e governador autoriza pesquisa

O Amazonas tem 47 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) e 15 em investigação, aguardando o resultado de exames. Cinco pacientes estão internados, sendo dois deles no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Aziz, e três na rede privada.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (24), durante coletiva de imprensa on-line concedida pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, e pela secretária executiva adjunta da Capital, da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Dayana Mejia de Sousa.

Dos 47 casos confirmados, dois são oriundos do município de Parintins. Os demais foram identificados em Manaus. Os pacientes que não estão internados estão em isolamento domiciliar, monitorados e acompanhados diariamente por profissionais de saúde.

Rede de assistência

A secretária executiva adjunta da Capital ressaltou que o Delphina Aziz, referência para o atendimento de pacientes graves de Covid-19, tem atualmente 50 leitos de UTI. Segundo Dayana, no caso de necessidade de ampliação, esse total de leitos pode passar para 350.

“Nós temos outros 20 respiradores disponíveis na rede para ampliação imediata de 50 para 70 leitos, e o Delphina está sendo trabalhado para atingir o teto de 350 leitos”, disse Dayana.

Pesquisa do uso da cloroquina

O governador Wilson Lima anunciou já autorizou a pesquisa do uso da cloroquina para combater o novo Coronavírus, em pacientes do Amazonas. A pesquisa teve o aval da Comissão Nacional de Ética em Pesquisas, do Conselho Nacional de Saúde, e será comandada por profissionais da Secretaria Estadual de Saúde (Susam), das Fundações de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), de Vigilância em Saúde (FVS-AM) e da Fiocruz.

A pesquisa está sendo realizada no Hospital Delphina Aziz e começou nesta terça-feira (24). Serão pesquisas e testes feitos em pacientes com objetivo de avaliar a eficácia da cloroquina em associação com outros medicamentos, no combate ao Coronavírus em pacientes. Tudo dentro das normas da pesquisa, e que pode ser feita em seres humanos,

A diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary da Costa Pinto, lembrou que a pesquisa será feita em pacientes graves do Covid-19 e ressaltando que a cloroquina, que já existe há décadas para combater outras doenças, já está com restrição de vendas nas farmácias.

Portos e estradas

A diretora-presidente da FVS-AM lembrou que, após decisão da Justiça Federal, o Amazonas colocará em execução as medidas de restrição ao transporte de passageiros em portos e estradas intermunicipais.

Fakes

A secretária executiva adjunta também reforçou a orientação contra notícias falsas, pedindo que a população busque informações sobre a doença em sites oficiais e de confiança.

“É necessário que a sociedade não acredite em fake news. Todas as informações reais, verídicas, são dadas por nós, enquanto governo. Não temos interesse algum de sub informar, esse não é o objetivo. Estamos aqui diariamente, informando, trabalhando, e fazendo os investimentos necessários”, disse Dayana.