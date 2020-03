Amazonas registra primeira morte pelo novo Coronavírus

Um homem de 49 anos de idade, diagnosticado com o novo Coronavírus (Covid-19), faleceu no início da noite desta terça-feira (24/03) no Hospital e Pronto Socorro

(HPS) Delphina Aziz, na zona norte de Manaus.

Proveniente do município de Parintins, ele veio para Manaus em UTI aérea e foi internado no HPS Delphina Aziz no último sábado (21/03), com quadro de

insuficiência respiratória com grave comprometimento pulmonar.

O paciente era portador de hipertensão arterial sistêmica. No último domingo, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, mas foi prontamente socorrido e

estabilizado, sendo acompanhado pela equipe médica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Delphina.

Nesta terça-feira, o paciente apresentou parada cardio-pulmonar, instabilidade hemodinâmica e nova parada cardiorrespiratória. A equipe procedeu manobras de

ressuscitação, contudo o paciente não resistiu veio óbito no início da noite.

Fonte: Ascom/AM