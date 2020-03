Ufam promove capacitação online sobre a Covid 19 para médicos de Humaitá

O Comitê de Enfrentamento do Surto Epidemiológico de Coronavírus da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), com o apoio da Gerência de Telessaúde da Instituição, realiza a partir desta segunda-feira, 23, uma série de capacitações online sobre a Covid-19, doença classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

As capacitações são voltadas para os médicos da atenção primária dos municípios onde a Ufam possui Unidade Acadêmica. O primeiro município a ser contemplado foi Humaitá. Durante mais de duas horas, o presidente e o vice-presidente da Comissão, respectivamente, o infectologista e professor da Faculdade de Medicina (FM), Bernardino Albuquerque e o cirurgião Pedro Elias de Souza, tiraram as principais dúvidas dos profissionais de saúde do município. “É importante que os municípios do interior estejam preparados com seu pessoal de saúde capacitados para a eventualidade de o surto se alastrar”, ressaltou o Bernardino.

“Essa é mais uma contribuição da Ufam neste momento de pandemia e que poderá ser estendida a outros municípios e regiões do estado, tanto no que se relaciona à educação em saúde à distância quanto na teleassistência, inclusive na área específica do atendimento a pacientes portadores ou suspeitos de Coronavírus”, complementou o Pedro Elias.

Outros municípios

Na próxima quarta-feira, 25, é a vez de Parintins receber a capacitação. Durante dessa semana, as capacitações devem ser agendadas com os demais municípios do interior do Amazonas.

Fonte: Márcia Grana/Equipe Ascom Ufam