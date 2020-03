Secretario confirma 26 casos confirmados do Covid-19 no Amazonas

O Secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias, confirmou em uma live na manhã de hoje (22) que já são 26 casos de coronavírus confirmados no estado.

Desse total, 25 são em Manaus e um em Parintins. O caso confirmado em Parintins trata-se de um homem que esteve em São Paulo, e precisou ser removido de UTI aérea para Manaus. O quadro dele é estável.

O Governo do Estado determinou que o Hospital Delphina Aziz, em Manaus, atenda apenas casos de coronavírus. Os pacientes dos municípios que precisarem, serão removidos em UTI aérea até a capital.

O Secretário ressaltou ainda, que houve uma mudança na divulgação dos números de coletas e suspeitos, tendo em vista que o país apresenta casos de transmissão comunitária do vírus, que é quando não se sabe de onde ele veio.

A partir de agora todos os casos com sintomas gripais serão considerados casos suspeitos de coronavírus.