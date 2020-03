Humaitá: Profissionais de saúde recebem informações sobre o coronavírus

A Prefeitura de Humaitá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde está seguindo o Plano de Contingência do estado e agindo com as medidas necessárias de controle e prevenção contra o coronavírus (COVID-19).

Na manhã desta segunda-feira (16), os profissionais do setor de saúde do município tiveram acesso a diversas palestras sobre o tema, através do sistema de telemedicina da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

As palestras abordaram temas a respeito do cenário epidemiológico, manejo clínico das síndromes agudas graves, medidas de precaução, isolamento dos casos suspeitos, implementação dos núcleos de vigilância hospitalar e vigilância laboratorial.

Na última sexta-feira (16), Manaus registrou o primeiro caso da doença no estado, mas, até o momento, não há registros do coronavírus em Humaitá.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta que o momento é de cautela e se proteger é necessário, tendo em vista que Humaitá é um corredor de passagem para outras cidades.

Acesse o portal do Ministério da Saúde e conheça mais sobre o coronavírus (saude.gov.br/coronavírus).