Começa a distribuição de vacinas para a campanha contra a Influenza no AM

A Secretaria de Estado da Saúde (Susam) recebeu neste fim de semana as primeiras doses de vacina para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que inicia na segunda-feira (23/03) e vai até 22 de maio de 2020.

Na programação da coordenação estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), além de Manaus, os municípios de Autazes, Maués, Humaitá, Jutaí e Anori estão programados para receber as primeiras doses nesta segunda-feira. Durante toda a semana, outros municípios estarão retirando seus lotes na Susam para iniciarem a vacinação contra a gripe.

De acordo com o governador, o primeiro lote de vacinas é para atender ao público acima de 60 anos, além de profissionais de saúde.

Esse ano, o Ministério da Saúde (MS) antecipou a campanha para todo o Brasil e a dividiu em três fases, contemplando grupos prioritários distintos em cada uma delas. Na primeira fase da campanha serão vacinados idosos e trabalhadores da saúde, com os demais grupos vindo em seguida.

Próximas fases

A segunda fase da campanha começa em 16 de abril para professores das escolas públicas e privadas e profissionais das forças de segurança e salvamento. Na última fase, que começa em 9 de maio, será vez das crianças de 6 meses até menores de 6 anos, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, gestantes, puérperas, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Este último grupo (55 a 59 anos) é a novidade para esse ano. Visando ampliar o acesso à vacinação dos grupos mais vulneráveis, as pessoas de 55 anos a 59 anos de idade também serão vacinadas.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, foram recebidas, inicialmente, 216 mil doses de vacinas para a primeira fase da campanha. O MS já programou para os próximos dias o envio de mais 14 lotes para as próximas fases.

Público-alvo

No Amazonas, o público-alvo total da campanha de Vacinação Contra a Influenza é de 1.241.291 pessoas dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. A meta é vacinar, no mínimo 90% desse público. O Dia “D” de mobilização nacional será 9 de maio.

O público-alvo abrange crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores, povos indígenas, indivíduos de 55 anos a 59 anos de idade, indivíduos de 60 anos ou mais de idade, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, forças de segurança e salvamento.

Fazem parte ainda do público-alvo as pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais – doença respiratória crônica, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, imunossupressão, obesos, transplantados, portadores de trissomias (Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, Sídrome de Wakany, dentre outras trissomias).