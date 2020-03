82 casos de dengue confirmados em Humaitá, em dois meses

Diante dos 82 casos confirmados de dengue em Humaitá, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, a Prefeitura do município, através da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação de Vigilância em Saúde, em parceria com o Governo do Estado, está realizando a borrifação com a UBV nos bairros onde foram notificados casos da doença.

O primeiro bairro a receber a ação foi o bairro Nova Humaitá, onde foi registrado o maior número de casos confirmados, 31. Em seguida, vem o bairro de São Cristóvão com 19 casos.

A recomendação da Semsa/Humaitá é que as pessoas deixem as janelas abertas e evitem estar próximos da máquina no momento em que ela passar para evitar intoxicação.

O inseticida não mata as larvas do mosquito que estão em caixas d’água, potes, baldes, pneus. Por isso, a eliminação dos criadouros deve acontecer antes da passagem do fumacê.

É importante que a população mantenha as medidas de prevenção e retire o lixo dos quintais para que o mosquito não se prolifere ainda mais.