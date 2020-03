Durante show, cantora é morta com bala perdida em Tabatinga (AM)

A cantora Yara Castelo Branco, 28, morreu na noite desta sexta-feira (13), após ser atingida por uma bala perdida, em um bar, na cidade de Tabatinga (a 1.108 quilômetros a oeste de Manaus). Ela estava se apresentando com a banda Forró dos Três quando foi atingida. Além de Yara, outras quatro pessoas também foram atingidas pelos disparos.

De acordo com Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), dois homens, ainda não identificados, desembarcaram de uma motocicleta e entraram no bar. Ainda conforme a corporação, eles atiraram para acertar militares que estavam de folga no local, mas não conseguiram atingi-los. Um dos tiros acertou o peito de Yara, que chegou a ser socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tabatinga, mas não resistiu ao ferimento e morreu em seguida.

As outras vítimas são dois homens e duas mulheres, sendo um deles professor da rede estadual de ensino e ainda não há informações atualizadas sobre o estado de saúde delas. Casada e mãe de três filhos, Yara estava há cinco anos na banda de forró. Logo após os tiros, a dupla fugiu na moto em direção à cidade de Letícia, na Colômbia.

Fonte: d24am.com