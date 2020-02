Caixa lança linha de crédito imobiliário com juros fixos

A Caixa Econômica lançou, nesta quinta-feira (20), uma linha de crédito de financiamento imobiliário com juros prefixados, que variam entre 8% e 9,75% ao ano.

A nova linha é válida para imóveis residenciais novos e usados e pode ser usado em até 80% do financiamento do imóvel.

Quem tomar o empréstimo poderá escolher entre sistemas de amortização SAC, para contratos de até 360 meses, e PRICE, até 240 meses.

Vale destacar que nessa modalidade, não há correção nem da Taxa referencial ou IPCA (inflação), como é o caso das outras duas linhas de financiamento imobiliário oferecida pelo banco.

Durante o evento do lançamento, Pedro Guimarães, lembrou que hoje a TR é 0, mas que já estava acima dos 10%. “ E se souber um descontrole inflacionário, ela sobe para 2%. Mas isso não acontecerá neste governo”.

O presidente da Caixa disse ainda que a nova linha permitirá que os brasileiros tomem empréstimo por 20, 30 anos sabendo desde o primeiro dia quanto irão pagar.

