Sarampo: crianças e jovens com até 19 anos têm até 13 de março para se vacinar

A Campanha Nacional contra o Sarampo segue até dia 13 de março para o público de 5 a 19 anos. A meta do Ministério da Saúde é vacinar três milhões de pessoas nesta faixa etária.

A campanha quer interromper a transmissão do sarampo, eliminar a circulação do vírus e garantir altas coberturas vacinais. Nesse sábado, no Dia D de mobilização, 42 mil postos em todo o país abriram as portas para vacinar contra o sarampo.

Gilmara Viana, de 18 anos, se surpreendeu ao saber que a campanha desta vez seria para pessoas da sua faixa etária. A jovem esteve em uma unidade de saúde do Distrito Federal, mas sem o cartão de vacina, terá que voltar durante a semana para fazer nova caderneta.

Neste ano, uma criança de oito meses morreu no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério da Saúde, o bebê não era vacinado contra sarampo. Só em 2020, o país já confirmou 337 casos da doença em oito estados brasileiros. A maioria em São Paulo: 136. Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará e Alagoas, completam a lista de estados com registro da doença até 8 de fevereiro.

Em 2019, mais de 18 mil pessoas tiveram sarampo no país. Quinze morreram por causa da doença. A campanha deste mês é a terceira de uma série. As duas primeiras ocorreram em 2019, para a vacinação de crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade e para a população de 20 a 29 anos – os mais suscetíveis ao sarampo,

Em 2020, outras duas etapas de mobilização nacional estão programadas, a partir de junho, haverá um reforço do público de 20 a 29 anos de idade; e em agosto para a população de 30 a 59 anos de idade.

Fonte: ebc.com.br