Mangueira fará teste de som e luz do Sambódromo neste domingo

A Estação Primeira de Mangueira, campeã do Carnaval 2019, estará realizando neste domingo (16), a partir das 21h, o teste de som e iluminação do Sambódromo, palco oficial dos desfiles das escolas de samba do carnaval carioca.

Durante o evento, o carnavalesco e apresentador Milton Cunha prestará uma homenagem ao ator Milton Gonçalves, mestre de cerimônia do ato ecumênico, que se encontra hospitalizado. Neguinho da Beija-Flor, que completa 45 anos de Carnaval, e os demais intérpretes do Grupo Especial, também serão homenageados pela Família do Samba.

Antes da apresentação da Mangueira, baianas e Velhas Guardas de todas as escolas de samba dos Grupos Especial e de Acesso Série A estarão participando da tradicional cerimônia de lavagem da Marquês de Sapucaí. O cortejo, tendo à frente a imagem de São Sebastião, padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, sairá da Área de Armação, às 19 horas.

Uma bateria mista, formada por ritmistas de todas as Agremiações dos Grupos Especial e da Série A, comandada pelos respectivos mestres, acompanhará sambas-enredos que tornaram-se clássicos da Avenida e os sambas-enredos deste ano, cantados pelos intérpretes oficiais.

Calendário da festa

O Carnaval 2020, que começará na sexta-feira (21) e sábado (22) de fevereiro, com as escolas de samba do Grupo de Acesso Série A. No domingo (23) e segunda-feira (24) a festa prossegue com as Escolas de Samba do Grupo Especial. Na terça-feira (25) é a vez das escolas de samba Mirins.

O encerramento acontecerá na noite de sábado (29), quando as seis primeiras colocadas do Grupo Especial retornam para a Festa da Vitória das Campeãs.

