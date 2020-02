Mais uma instituição de Portugal adere ao Enem, para entrada de estudantes brasileiros

Você tem o sonho de estudar em Portugal? O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) firmou um acordo com o Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) de Lisboa. A parceria já está valendo e acaba ao final de 2024.

O acesso dos estudantes à instituição de ensino é por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Com o novo contrato, já são 48 instituições que aceitam as notas do exame para matrícula de brasileiros.

Ao celebrar o acordo, a instituição passa a ter acesso facilitado aos resultados dos estudantes que buscam vaga em seus cursos. Cada instituição define as regras e os pesos para uso das notas. Os convênios interinstitucionais não envolvem transferência de recursos e não preveem financiamento estudantil pelo governo brasileiro.

A revalidação de diplomas e o exercício profissional no Brasil dos estudantes que cursarem o ensino superior em Portugal estão sujeitos à legislação brasileira. As instituições portuguesas signatárias de convênio são responsáveis pela comunicação oficial com os candidatos admitidos em seus cursos sobre essas regras.

Enem Portugal – O programa do Inep, vinculado ao Ministério da Educação (MEC), tornou-se possível com uma mudança na legislação portuguesa. O Decreto-Lei n.º 36, de 10 de março de 2014, regulamentou o estatuto do estudante internacional no país europeu. Em março do mesmo ano, o Ministério da Educação de Portugal permitiu às suas instituições definirem a forma de ingresso de estudantes internacionais.

Universidades de Portugal que aceitam o Enem:

Universidade de Coimbra (26/05/2014)

Universidade de Algarve (18/09/2014)

Instituto Politécnico de Leiria (24/04/2015)

Instituto Politécnico de Beja (10/07/2015)

Instituto Politécnico do Porto (26/08/2015)

Instituto Politécnico de Portalegre (08/10/2015)

Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (09/11/2015)

Instituto Politécnico de Coimbra (24/11/2015)

Universidade de Aveiro (25/11/2015)

Instituto Politécnico de Guarda (26/11/2015)

Universidade de Lisboa (27/11/2015)

Universidade do Porto (09/03/2016)

Universidade da Madeira (14/03/2016)

Instituto Politécnico de Viseu (15/07/2016)

Instituto Politécnico de Santarém (15/07/2016)

Universidade dos Açores (04/08/2016)

Universidade da Beira Interior (20/09/2016)

Universidade do Minho (24/10/2016)

Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (24/03/2017)

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (05/04/2017)

Instituto Politécnico de Setúbal (05/04/2017)

Instituto Politécnico de Bragança (06/04/2017)

Instituto Politécnico de Castelo Branco (22/05/2017)

Universidade Lusófona do Porto (25/05/2017)

Universidade Portucalense (26/07/2017)

Instituto Universitário da Maia (26/07/2017)

Instituto Politécnico da Maia (06/10/2017)

Universidade Católica Portuguesa (22/01/2018)

Universidade Fernando Pessoa (26/02/2018)

Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (27/04/2018)

Instituto Leonardo da Vinci (27/04/2018)

Escola Superior de Saúde do Alcoitão (23/05/2018)

Universidade Lusíada (23/05/2018)

Universidade Lusíada-Norte (23/05/2018)

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (21/09/2018)

Escola Superior Artística do Porto (29/10/2018)

Universidade Europeia (20/12/2018)

Instituto Universitário de Lisboa (16/08/2019)

Universidade Autônoma de Lisboa (16/08/2019)

Instituto Politécnico da Lusofonia (16/08/2019)

Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa (16/08/2019)

Instituto de Estudos Superiores de Fafe (18/10/2019)

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (19/11/2019)

Instituto Superior Dom Dinis (19/11/2019)

Instituto Superior de Gestão (19/11/2019)

Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (19/11/2019)

Instituto Superior de Gestão e Administração de Gaia (19/11/2019)

Instituto Português de Administração de Marketing (05/02/2020)]

