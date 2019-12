Concurso nacional EBSERH: Editais 02, 03 e 04/2019 são retificados

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) divulgou retificações aos seus editais de concurso nacional. A meta desta seleção externa é preencher 1.660 vagas de níveis médio, técnico e superior, a serem distribuídas em 36 unidades hospitalares, além da sede da rede EBSERH. O concurso EBSERH está sob os cuidados do IBFC.

Retificações EBSERH

A retificação nº 11/2019, relativa ao edital 03/2019, traz mudanças nos requisitos dos cargos de Fisioterapeuta – Terapia Intensiva Neonatal e Fisioterapeuta – Terapia Intensiva Pediátrica.

Na retificação 06/2019, referente ao primeiro edital (02/2019), informa-se que foi alterada a redação do primeiro parágrafo do edital, bem como modificado o conteúdo programático das provas, no tocante à matéria de Legislação aplicada à EBSERH. A retificação 07/2019, concernente ao edital 03/2019, traz basicamente as mesmas alterações.

Já na retificação 08/2019, relativa ao edital 04/2019, além de mudar a redação do primeiro parágrafo e o conteúdo programático das provas, na mesma matéria, também traz atualização dos requisitos do cargo de Analista Administrativo – Gestão Hospitalar.

A retificação nº 09/2019, por sua vez, altera o conteúdo programático das provas dos cargos de Analista Administrativo – Administração e Assistente Administrativo.

Vagas nacionais do concurso EBSERH

Edital nº 02/2019 – Área Médica

533 vagas, mais formação de cadastro reserva, para Médicos em diferentes especialidades.

Edital nº 03/2019 – Área Assistencial

998 vagas, mais formação de cadastro reserva, para os cargos de Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Assistente Social, Biólogo, Biomédico, Cirurgião Dentista, Farmacêutico, Físico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Pedagogo, Profissional de Educação Física, Psicólogo, Tecnólogo em Radiologia, Tecnólogo em Radiologia, Terapeuta Ocupacional, Técnico em Análises Clínicas, Técnico em Citopatologia, Técnico em Farmácia, Técnico em Necropsia, Técnico em Química, Técnico em Radiologia e Técnico em Saúde Bucal.

Edital nº 04/2019 – Área Administrativa

129 vagas, mais formação de cadastro reserva, para os cargos de Advogado, Analista Administrativo nas áreas de Administração, Administração Hospitalar, Biblioteconomia, Contabilidade, Economia, Estatística, Gestão Hospitalar, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Qualquer Nível Superior, Analista de Tecnologia da Informação, Arquiteto, Engenheiro Civil, Engenheiro Clínico, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Jornalista, Tecnólogo em Gestão Hospitalar, Assistente Administrativo, Técnico em Contabilidade e Técnico em Segurança do Trabalho.

O salário mensal para os cargos acima chega a R$ 14.412,63

Estas vagas serão distribuídas entre diversos estados do Brasil. A lista completa com todos os municípios e unidades com vagas podem ser conferida no edital do concurso EBSERH.

Também está sendo realizado o concurso EBSERH – HU – UFU, que irá preencher 804 vagas no Hospital Universitário da Universidade Federal de Uberlândia – HC – UFU.

Inscrições

As inscrições seguem abertas até às 22 horas do dia 10 de dezembro de 2019, apenas via internet, através do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00 para os cargos de níveis médio e técnico e de R$ 180,00 para os cargos de nível superior, exceto para Médicos, na qual a taxa de inscrição possui o valor de R$ 240,00.

Poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes situações:

Pertencer à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais – CadÚnico, do Governo Federal, desde que tenha renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional;

For doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Provas do concurso EBSERH

O concurso EBSERH será composto por prova objetiva, etapa de caráter eliminatório e classificatório, e por prova de títulos, etapa de caráter apenas classificatório.

A data provável de realização da prova objetiva será em 02 de fevereiro de 2020 e a prova terá duração máxima de quatro horas.

Para evitar atrasos, a recomendação é que os candidatos compareçam com antecedência mínima de 60 minutos, munidos do original de documento de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, e cartão de convocação para a prova.

A prova objetiva valerá 100 pontos e será composta por 50 questões para os cargos de níveis médio e técnico e por 60 questões para os cargos de nível superior.

As disciplinas cobradas nesta prova variam conforme o cargo em disputa, mas poderá ser cobrado conteúdos de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Noções de Informática, Legislação do SUS, Legislação da EBSERH e/ou Conhecimentos Específicos.

Esta prova possui caráter eliminatório e classificatório e para ser aprovado, neste concurso público, o candidato deverá obter a nota mínima de 50 pontos.

A prova de títulos irá avaliar os títulos acadêmicos*, valendo até 10 pontos, e a experiência profissional, valendo mais 10 pontos.

* Somente serão avaliados os títulos acadêmicos dos candidatos de nível superior.

A nota final do candidato será igual à soma das notas das duas etapas: prova objetiva e prova de títulos.

Em quais cidades serão realizadas as provas objetivas?

Alagoas: Maceió;

Amazonas: Manaus;

Bahia: Salvador;

Ceará: Fortaleza;

Distrito Federal: Brasília;

Espírito Santo: Vitória;

Goiás: Goiânia;

Maranhão: São Luís;

Mato Grosso: Cuiabá;

Mato Grosso do Sul: Dourados e Campo Grande;

Minas Gerais: Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberaba;

Pará: Belém;

Paraíba: João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras;

Paraná: Curitiba;

Pernambuco: Recife e Petrolina;

Piauí: Teresina;

Rio de Janeiro: Rio de Janeiro e Niterói;

Rio Grande do Norte: Santa Cruz e Natal;

Rio Grande do Sul: Santa Maria, Pelotas e Rio Grande;

Santa Catarina: Florianópolis;

São Paulo: São Carlos;

Sergipe: Aracaju e Lagarto;

Tocantins: Araguaína.

Validade do concurso

O prazo de validade do concurso EBSERH é de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do seu resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, apenas uma vez.

Editais completos

Para mais informações sobre o concurso público, consulte os editais e suas atualizações, todas publicadas no site do EBSERH.

Último concurso da EBSERH

O último concurso EBSERH foi realizado recentemente, em 2018, quando preencheu-se quase 1.200 vagas para sua sede e para outras 35 unidades hospitalares.

Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva e prova de títulos. O concurso foi executado pelo CESPE/CEBASPE.

A EBSERH

A EBSERH foi criada em 2011 e está vinculada ao Ministério da Educação (MEC), sendo responsável pela administração de 40 hospitais universitários federais. Entre seus principais objetivos estão a formação de profissionais de saúde, desenvolvimento de pesquisas e atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Do ponto de vista educacional, o destaque fica por conta de seus 959 programas de residência médica. Atualmente, a EBSERH possui 7.552 residentes matriculados. A Rede EBSERH é a maior rede hospitalar do Brasil. São cerca de 9 mil leitos ativos, 375 mil internações, 180 mil cirurgias hospitalares e 24 milhões de consultas e exames anuais.

